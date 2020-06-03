Стало известно время открытия Никитского ботсада
5 июня на Южном берегу Крыма открываются для посещения парки Арборетума, «Монтедор» и «Приморский», которые входят в состав Никитского ботанического сада.
Великолепные розы. Фото: Николай Носков
Туристы смогут полюбоваться цветением коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев.
В парках, так же, как и в городе, необходимо будет соблюдать предписание Роспотребнадзора.
Клумбы очень хороши. Фото: Николай Носков
- Гости Сада обязаны соблюдать масочный режим, при входе им будет измерена температура. Они также смогут обработать руки антисептиками, а при прогулке рекомендовано соблюдать социальную дистанцию – полутора метра друг от друга, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.
Сад славится своим розарием. Цветут кувшинки. Фото: Николай Носков
Коты любят гулять по красивым местам. Фото: Николай Носков
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ИСТОЧНИК KP.RU