Стало известно время открытия Никитского ботсада

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:44:19+03:00

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5 июня на Южном берегу Крыма открываются для посещения парки Арборетума, «Монтедор» и «Приморский», которые входят в состав Никитского ботанического сада.

Великолепные розы. Фото: Николай Носков

Туристы смогут полюбоваться цветением коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев.

В парках, так же, как и в городе, необходимо будет соблюдать предписание Роспотребнадзора.

Клумбы очень хороши. Фото: Николай Носков

- Гости Сада обязаны соблюдать масочный режим, при входе им будет измерена температура. Они также смогут обработать руки антисептиками, а при прогулке рекомендовано соблюдать социальную дистанцию – полутора метра друг от друга, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Сад славится своим розарием. Цветут кувшинки. Фото: Николай Носков

Коты любят гулять по красивым местам. Фото: Николай Носков

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ИСТОЧНИК KP.RU