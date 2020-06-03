2020-06-03T17:01:43+03:00
Общество

Текущий год в Крыму стал одним из самых засушливых за 150 лет

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает, что 2020-м выпало наименьшее количество осадков
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Симферопольское водохранилище наполнено лишь на 25%Симферопольское водохранилище наполнено лишь на 25%Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

2020 год стал один из самых засушливых в Крыму за последние 150 лет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов журналистам.

По его словам, засуха – это основная проблема полуострова.

- К сожалению, год один из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было. Тем не менее, в последние дни погода ситуация, к счастью, уже изменилась в лучшую сторону. Надеемся, что сохранится такая динамика, - отметил Сергей Аксенов.

Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что к началу лета-2020 крымские водохранилища накопили на 100 миллионов кубометров меньше воды, чем на 1 июня 2019 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На следующей неделе в Крыму будет только три рабочих дня
На избирательных участках людей обеспечат масками, перчатками и отдельной авторучкой
В России на 2,2% вырос прожиточный минимум
Задержанного на крымской границе украинского военного арестовали на месяц
Черноморские пляжи откроются в течение двух недель, - эксперт Ростуризма
Текущий год в Крыму стал одним из самых засушливых за 150 лет
Предполагаемому насильнику и убийце шестилетней девочки из Ленинского района Крыма выдвинули обвинения
Стало известно время открытия Никитского ботсада
Для скейтбордистов Симферополя построят парк
В Евпатории дочь три года получала пенсию за умершего отца
В Крыму открылись кафе и рестораны с летними площадками
Житель Сакского района грабил ювелирные магазины игрушечным пистолетом
В Симферополе избили и ограбили доставщика еды
Аксенов поручил готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября
За сутки в Крыму на контроль взяли 226 человек с подозрением на коронавирус
Пассажиропоток в симферопольском аэропорту сократился на 90,2% по сравнению с маем прошлого года
В Крыму за сутки выписали 12 человек, болевших коронавирусом
В Крыму вновь продлили запрет на посещение лесов
Появилось видео задержания пьяного украинского военного на крымской границе
В обсерваторы Крыма поселили 80 приезжих
Трубачу и поющей собаке Мухтару разрешили выступать на набережной Ялты
Погода в Крыму на 3 июня: дожди и тепло до +22
В Симферополе и Севастополе 3 июня частично отключат электричество
В Крыму начали выпускать первый журнал на украинском языке
Дорогу на плато Ай-Петри укрепили, но она все еще опасна