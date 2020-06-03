Текущий год в Крыму стал одним из самых засушливых за 150 лет

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:01:43+03:00

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2020 год стал один из самых засушливых в Крыму за последние 150 лет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов журналистам.

По его словам, засуха – это основная проблема полуострова.

- К сожалению, год один из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было. Тем не менее, в последние дни погода ситуация, к счастью, уже изменилась в лучшую сторону. Надеемся, что сохранится такая динамика, - отметил Сергей Аксенов.

Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что к началу лета-2020 крымские водохранилища накопили на 100 миллионов кубометров меньше воды, чем на 1 июня 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU