Черноморские пляжи откроются в течение двух недель, - эксперт Ростуризма
Черноморские пляжи российских курортов откроются в течение двух недель. Решения будут принимать губернаторы в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
- Общественные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов,- отметила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. - Ожидается, что в ближайшие две недели прояснятся условия открытия и работы пляжей.
По словам представителя Ростуризма, в Краснодарском крае уже открыты лечебные пляжи санаториев. Правила работы остальных прибрежных территорий Роспотребнадзор сейчас дорабатывает в части контроля.
Скорее всего, его оставят на местных органах правопорядка и МЧС. Все вопросы Ростуризм намерен урегулировать до 1 июля, когда начинается массовый туристический поток на море.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Ростуризм с просьбой снять с пользователей пляжей функцию контроля за социальной дистанцией между отдыхающими, поскольку соблюсти ее выполнение невозможно. Официально готовность пляжей к сезону в Крыму объявлена до 1 июля.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»