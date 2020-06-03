Черноморские пляжи откроются в течение двух недель, - эксперт Ростуризма

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:34:37+03:00

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Черноморские пляжи российских курортов откроются в течение двух недель. Решения будут принимать губернаторы в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

- Общественные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов,- отметила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. - Ожидается, что в ближайшие две недели прояснятся условия открытия и работы пляжей.

По словам представителя Ростуризма, в Краснодарском крае уже открыты лечебные пляжи санаториев. Правила работы остальных прибрежных территорий Роспотребнадзор сейчас дорабатывает в части контроля.

Скорее всего, его оставят на местных органах правопорядка и МЧС. Все вопросы Ростуризм намерен урегулировать до 1 июля, когда начинается массовый туристический поток на море.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Ростуризм с просьбой снять с пользователей пляжей функцию контроля за социальной дистанцией между отдыхающими, поскольку соблюсти ее выполнение невозможно. Официально готовность пляжей к сезону в Крыму объявлена до 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU