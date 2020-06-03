В России на 2,2% вырос прожиточный минимум

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:08:14+03:00

За первый квартал 2020 года он составил 11 731 рубль для трудоспособного населения

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В России по итогам первого квартала 2020 года зафиксировали повышение прожиточного минимума на 2,2%. Такие данные указаны в проекте Минтруда, опубликованном на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов, передает kp.ru.

Согласно документу, размер прожиточного минимума на одного человека в среднем (в первом квартале 2020 года) составил 11 731 рубль для трудоспособного населения, 8 944 рубля – для пенсионеров и 10 721 рубль для детей.

Напомним, что размер прожиточного минимума определяется для того, чтобы оценить уровень жизни в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU