В России на 2,2% вырос прожиточный минимум
В России по итогам первого квартала 2020 года зафиксировали повышение прожиточного минимума на 2,2%. Такие данные указаны в проекте Минтруда, опубликованном на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов, передает kp.ru.
Согласно документу, размер прожиточного минимума на одного человека в среднем (в первом квартале 2020 года) составил 11 731 рубль для трудоспособного населения, 8 944 рубля – для пенсионеров и 10 721 рубль для детей.
Напомним, что размер прожиточного минимума определяется для того, чтобы оценить уровень жизни в стране.
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ИСТОЧНИК KP.RU