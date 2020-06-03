На избирательных участках людей обеспечат масками, перчатками и отдельной авторучкой

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:09:31+03:00

Из-за угрозы коронавируса изменились правила безопасности на участках во время голосования по поводу поправок в Конституцию

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, каким будет голосование по поводу изменений в Конституцию. Из-за угрозы коронавируса всех граждан будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты.

В частности, на входе в участок будет лежать обеззараживающий коврик, руки можно будет обработать гелем из санитайзера.

- На входе волонтер или представитель комиссии в медицинском халате, перчатках, маске бесконтактным термометром на расстоянии измеряет нашему активному гражданину температуру. Затем участнику голосования предоставляется индивидуальный пакет с маской, перчатками и индивидуальной авторучкой. Замечу: он бесконтактно, сам берет все это с указанного места и затем надевает средства защиты, - цитирует Памфилову kp.ru.

Паспорт теперь будут предъявлять на расстоянии, в руки представителю участковой комиссии его давать не нужно. На пол нанесут специальную разметку, чтобы все голосующие находились друг от друга на расстоянии не менее 2 метров. Кроме того, потоки входящих и выходящих граждан пересекаться на будут. На выходе тоже установят санитайзер для обработки рук и контейнер для использованных средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU