На избирательных участках людей обеспечат масками, перчатками и отдельной авторучкой
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, каким будет голосование по поводу изменений в Конституцию. Из-за угрозы коронавируса всех граждан будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты.
В частности, на входе в участок будет лежать обеззараживающий коврик, руки можно будет обработать гелем из санитайзера.
- На входе волонтер или представитель комиссии в медицинском халате, перчатках, маске бесконтактным термометром на расстоянии измеряет нашему активному гражданину температуру. Затем участнику голосования предоставляется индивидуальный пакет с маской, перчатками и индивидуальной авторучкой. Замечу: он бесконтактно, сам берет все это с указанного места и затем надевает средства защиты, - цитирует Памфилову kp.ru.
Паспорт теперь будут предъявлять на расстоянии, в руки представителю участковой комиссии его давать не нужно. На пол нанесут специальную разметку, чтобы все голосующие находились друг от друга на расстоянии не менее 2 метров. Кроме того, потоки входящих и выходящих граждан пересекаться на будут. На выходе тоже установят санитайзер для обработки рук и контейнер для использованных средств индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU