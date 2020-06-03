На следующей неделе в Крыму будет только три рабочих дня
Поработать придется с 9 по 11 июня
Работать крымчане будут всего три дня.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На следующей неделе у крымчан будет всего три рабочих дня. Это подтверждается Указом Главы Республики Крым от 26 марта 2020 года.
На 8 июня выпадает День Святой Троицы, поэтому крымчане будут отдыхать с 6 по 8 июня.
С 9 по 11 июня жители Крыма вновь выйдут на работу, а затем снова уйдут на выходные по случаю Дня России.
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ИСТОЧНИК KP.RU