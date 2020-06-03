На следующей неделе в Крыму будет только три рабочих дня

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:33:15+03:00

Работать крымчане будут всего три дня. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Поработать придется с 9 по 11 июня

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На следующей неделе у крымчан будет всего три рабочих дня. Это подтверждается Указом Главы Республики Крым от 26 марта 2020 года.

На 8 июня выпадает День Святой Троицы, поэтому крымчане будут отдыхать с 6 по 8 июня.

С 9 по 11 июня жители Крыма вновь выйдут на работу, а затем снова уйдут на выходные по случаю Дня России.

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ИСТОЧНИК KP.RU