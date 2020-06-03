2020-06-03T18:54:32+03:00
Общество

В Симферополе возродят традицию выступлений духовых оркестров

Играть будут рядом с прудом, недалеко от скульптуры «Три грации»
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Дирекция хочет приглашать выступать детские духовые оркестры. Фото: официальный сайт МБУК "Детский парк".Дирекция хочет приглашать выступать детские духовые оркестры. Фото: официальный сайт МБУК "Детский парк".
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Для жителей и гостей Симферополя в Гагаринском парке будут выступать духовые оркестры, сообщили в пресс-службе МБУК «Детский парк».

Выступления пока планируются на выходные дни. В перспективе хотят приглашать разные коллективы со всего полуострова, в том числе детские духовые оркестры. Играть они будут в первой половине дня.

Место для концертов уже определили – тенистая территория рядом с прудом недалеко от скульптуры «Три грации». В двух шагах центральный вход в парк, площадка всем видна, и пространства для тех, кто решит потанцевать, очень много.

О времени и месте выступлений дирекция будет сообщать в анонсах, туда же поместит рассказ о коллективе и фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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