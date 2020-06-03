В Крыму бригады скорой помощи получили боксированные носилки
Машины скорой помощи в Ялте, Евпатории, Керчи, Феодосии и Джанкое оборудовали боксированными носилками, сообщает Крымское информационное агентство.
Их будут использовать для транспортировки потенциально инфицированных и больных коронавирусной инфекцией. Это медоборудование поможет уменьшить риск передачи коронавируса во время медработников работы с больными.
По контракту ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» боксированные носилки получил в количестве пяти штук.
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ИСТОЧНИК KP.RU