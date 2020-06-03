2020-06-03T19:15:09+03:00
Общество

Ученый-вирусолог рассказал, какие правила оставит в жизни человека коронавирус

Маски при простуде, мытье рук, продуктов и социальная дистанция
Анна КИРИЕНКО
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Замдиректора Института им. Пастера вирусолог Александр Семенов Фото: ПЕРВЫЙ КАНАЛЗамдиректора Института им. Пастера вирусолог Александр Семенов Фото: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Коронавирус - это испанка XXI века. Он внесет новые привычки в жизнь человека и станет сезонной инфекцией, приходящей вместе с похолоданием. Об этом в интервью КП рассказал замдиректора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов. Первым делом, человечество привыкнет к ношению маски, как к проявлению вежливости, социальной ответственности и уважения к окружающим. Во-вторых, люди станут соблюдать социальную дистанцию при общении, поскольку основной путь передачи вируса — воздушно-капельный. - Нужно понимать, что заражение COVID-19 все-таки происходит при достаточно тесных и длительных контактах, - отметил Семенов. - Недостаточно просто пробежаться по улице мимо больного человека, нужно вступить в какой-то контакт с ним, находиться рядом некоторое время. Третей привычкой станет обязательная обработка продуктов. Эти нормы были и до пандемии, но мало кто обрабатывал упаковку продуктов, прежде чем ставить на стол или в холодильник. Причем разумные меры предосторожности помогут от кишечных инфекций в жаркий период: заказывать в общепите блюда, которые подвергаются тепловой обработке; что можно из продуктов помыть, что нельзя — почистить; и если нельзя вскипятить, помыть или почистить, то лучше не есть. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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