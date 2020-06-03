В Симферополе и Севастополе 4 июня частично отключат электричество

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:24:48+03:00

Электричества не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Перебои с подачей тока возникнут в дневное время

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4 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет - энергетики займутся ремонтом электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

бул. Франко, 14, 16, 18;

ул. Шполянской, 19;

ул. Дзержинского, 7;

ул. Рубцова, 40, 35-41 (нечет);

ул. Смирнова, 14-18 (чет), 17-19 (нечет);

ул. Терлецкого, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Федотова, 21, 28-52 (чет);

ул. Акъташ, 5;

ул. Девлет Гирея, 1-31;

ул. Фенерли, 2-48 (чет), 1-45 (нечет);

ул. Вели Ибраимова, 1-47(нечет);

ул. Акъ-Къая, 69-73 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 15.00

ул. Грибная, 2-14(чет), 1-13(нечет);

ул. Морских Пехотинцев, 2-8(чет), 1, 3

с 8.30 до 15.00

проспект Октябрьской Революции, 25-33 (нечет)

с 9.00 до 17.00

Кача: ул. Покрышкина, 2-66, 72-78, 55-85; ул. Осипенко, 20-22; ул. Гастелло, 31; ул. Кожедуба, 14-30, 13-25, 2/5, 2/6, 2/8, 8-А, 2-12, 1/6, 1/7, 1/9, 1/8, 1/3, 1/2, 1-9, 19; ул. Братьев Глинки, 6, 12, 24, 74, 80, 116, 128-130, 158-; ул. Сафонова, 1-Б, 1; ул. Маршала Колдунова, 16, 31; ул. Якова Смушкевича, 15, ул. Кряжева, 2-6(чет),1-5(нечет); ул. Серафимовича, 2-18(чет), 1-13(нечет); ул. Цимлянская, 4-а, 4-10, 14-16(чет), 1, 3, 7, проспект Генерала Острякова, 182, 178, 176, 172, 133

пос. Любимовка: ул. Южногородская (ДОЛ «Радость»), ул. Батарейная 7/1, 7/12, 7/13, 7/17, 7/25, 7/25-а, 7/28, 7/29, 7/31, 7/45, 7/46, 14, ЗАО с. Перовской – уч. 171

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ИСТОЧНИК KP.RU