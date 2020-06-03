«Хотел признаться в убийстве девочки»: Следком опубликовал видео допроса жителя поселка Ленино

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:26:55+03:00

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Появилось видео допроса и следственного эксперимента, во время которого житель Ленинского района признался в том, что изнасиловал и убил шестилетнюю девочку.

- Хотел признаться в убийстве девочки, - рассказывает на камеру представителей Следкома РФ 39-летний мужчина.

Далее на видео запечатлели следственный эксперимент - обвиняемый показывает, по какой дороге он шел вместе с девочкой, а также где и как насиловал ребенка. Далее мужчина показал место, где столкнул в воду девочку.

Напомним, что мужчину недавно задержали. Ему предъявили обвинение в совершении изнасилования и убийства (пункт «б» части 4 статьи 131, пункт «б» части 4 статьи 132, пункты «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения и заключил мужчину под стражу на два месяца.

В Республике Крым мужчине предъявлено обвинение в убийстве девочки.Видео: СК РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU