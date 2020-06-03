2020-06-03T19:26:55+03:00
Происшествия

«Хотел признаться в убийстве девочки»: Следком опубликовал видео допроса жителя поселка Ленино

Мужчине предъявлено обвинение
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: скриншот из видео СК РФФото: скриншот из видео СК РФ
Изменить размер текста:

Появилось видео допроса и следственного эксперимента, во время которого житель Ленинского района признался в том, что изнасиловал и убил шестилетнюю девочку.

- Хотел признаться в убийстве девочки, - рассказывает на камеру представителей Следкома РФ 39-летний мужчина.

Далее на видео запечатлели следственный эксперимент - обвиняемый показывает, по какой дороге он шел вместе с девочкой, а также где и как насиловал ребенка. Далее мужчина показал место, где столкнул в воду девочку.

Напомним, что мужчину недавно задержали. Ему предъявили обвинение в совершении изнасилования и убийства (пункт «б» части 4 статьи 131, пункт «б» части 4 статьи 132, пункты «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения и заключил мужчину под стражу на два месяца.

В Республике Крым мужчине предъявлено обвинение в убийстве девочки.Видео: СК РФ

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 9 тысяч крымчан остались без воды из-за аварии
Пляжи в Ялте готовят к приему туристов. Когда откроют?
В Детском парке Симферополя открылся зооуголок и аквариум
«Хотел признаться в убийстве девочки»: Следком опубликовал видео допроса жителя поселка Ленино
В Симферополе и Севастополе 4 июня частично отключат электричество
Ученый-вирусолог рассказал, какие правила оставит в жизни человека коронавирус
В Крыму бригады скорой помощи получили боксированные носилки
В Симферополе возродят традицию выступлений духовых оркестров
На следующей неделе в Крыму будет только три рабочих дня
На избирательных участках людей обеспечат масками, перчатками и отдельной авторучкой
В России на 2,2% вырос прожиточный минимум
Задержанного на крымской границе украинского военного арестовали на месяц
Черноморские пляжи откроются в течение двух недель, - эксперт Ростуризма