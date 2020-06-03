2020-06-03T19:36:08+03:00
Общество

В Детском парке Симферополя открылся зооуголок и аквариум

Посетители соблюдают дистанцию и носят маски
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Детского паркаФото: пресс-служба Детского парка
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В Детском парке Симферополя начал работать зооуголок и аквариум после длительного перерыва. Об этом сообщил городских парков крымской столицы Виталий Ратковский.

По его словам, объекты открыты и работают с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Посетители соблюдают дистанцию и носят маски.

Кроме того, чтобы соблюдать дистанцию было легче, сотрудники зооуголка нанесли разделительные линии.

- Также начал работу и подведомственный зоопарку симферопольский аквариум. При его посещении также обязательно соблюдение санитарных правил,- передает пресс-служба администрации Симферополя слова Ратковкого.

Чиновник добавил, что сотрудники зооуголка выполняли свои обязанности и во время действия режима самоизоляции. На закупку кормов и выплату зарплаты использовались бюджетные деньги, а также средства меценатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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