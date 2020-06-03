Пляжи в Ялте готовят к приему туристов. Когда откроют?

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:41:56+03:00

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В Ялте благоустройство пляжей завершат до 1 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Даты подготовки и открытия пляжей сместили из-за коронавируса. На выбор отдыхающих предоставят 85 пляжей, работа их арендаторов тщательно проверяется.

Напомним, что с 1 июня работники гостиниц, пансионов и санаториев начали готовиться к приему постояльцев, но санаторно-курортные объекты откроют свои двери лишь 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU