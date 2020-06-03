2020-06-03T19:41:56+03:00
Общество

Пляжи в Ялте готовят к приему туристов. Когда откроют?

Подготовку и открытие пляжей отложили из-за пандемии коронавируса
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Ялтинские пляжи благоустроят до 1 июля.Ялтинские пляжи благоустроят до 1 июля.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Ялте благоустройство пляжей завершат до 1 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Даты подготовки и открытия пляжей сместили из-за коронавируса. На выбор отдыхающих предоставят 85 пляжей, работа их арендаторов тщательно проверяется.

Напомним, что с 1 июня работники гостиниц, пансионов и санаториев начали готовиться к приему постояльцев, но санаторно-курортные объекты откроют свои двери лишь 15 июня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 9 тысяч крымчан остались без воды из-за аварии
Пляжи в Ялте готовят к приему туристов. Когда откроют?
В Детском парке Симферополя открылся зооуголок и аквариум
«Хотел признаться в убийстве девочки»: Следком опубликовал видео допроса жителя поселка Ленино
В Симферополе и Севастополе 4 июня частично отключат электричество
Ученый-вирусолог рассказал, какие правила оставит в жизни человека коронавирус
В Крыму бригады скорой помощи получили боксированные носилки
В Симферополе возродят традицию выступлений духовых оркестров
На следующей неделе в Крыму будет только три рабочих дня
На избирательных участках людей обеспечат масками, перчатками и отдельной авторучкой
В России на 2,2% вырос прожиточный минимум
Задержанного на крымской границе украинского военного арестовали на месяц
Черноморские пляжи откроются в течение двух недель, - эксперт Ростуризма