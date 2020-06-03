Около 9 тысяч крымчан остались без воды из-за аварии

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:44:49+03:00

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На западе Крыма в поселке Черноморское больше 8 700 человек остались без воды из-за аварии на водоводе, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на "Крымскую водную компанию".

По данным ведомства, отключение воды произошло в среду утром из-за аварии на улице 60 лет Октября и ул. Павленко.

- От водоснабжения отключено 8761 человек, 1837 детей, 11 социальных объектов. Не будет отключаться ул. Димитрова, – говорится в сообщении МЧС Крыма.

Воду отключили не только у жителей домов, но и в Черноморской центральной районной больнице, в двух общеобразовательных школах, двух детсадах, детских спортивной и музыкальной школах, а также в центре соцобслуживания пенсионеров и инвалидов. Ремонтируют водовод бригада из трех человек и одной единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU