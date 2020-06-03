2020-06-03T19:44:49+03:00
Общество

Около 9 тысяч крымчан остались без воды из-за аварии

Под отключение попала и Черноморская центральная районная больница
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На западе Крыма в поселке Черноморское больше 8 700 человек остались без воды из-за аварии на водоводе, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на "Крымскую водную компанию".

По данным ведомства, отключение воды произошло в среду утром из-за аварии на улице 60 лет Октября и ул. Павленко.

- От водоснабжения отключено 8761 человек, 1837 детей, 11 социальных объектов. Не будет отключаться ул. Димитрова, – говорится в сообщении МЧС Крыма.

Воду отключили не только у жителей домов, но и в Черноморской центральной районной больнице, в двух общеобразовательных школах, двух детсадах, детских спортивной и музыкальной школах, а также в центре соцобслуживания пенсионеров и инвалидов. Ремонтируют водовод бригада из трех человек и одной единицы техники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 9 тысяч крымчан остались без воды из-за аварии
Пляжи в Ялте готовят к приему туристов. Когда откроют?
В Детском парке Симферополя открылся зооуголок и аквариум
«Хотел признаться в убийстве девочки»: Следком опубликовал видео допроса жителя поселка Ленино
В Симферополе и Севастополе 4 июня частично отключат электричество
Ученый-вирусолог рассказал, какие правила оставит в жизни человека коронавирус
В Крыму бригады скорой помощи получили боксированные носилки
В Симферополе возродят традицию выступлений духовых оркестров
На следующей неделе в Крыму будет только три рабочих дня
На избирательных участках людей обеспечат масками, перчатками и отдельной авторучкой
В России на 2,2% вырос прожиточный минимум
Задержанного на крымской границе украинского военного арестовали на месяц
Черноморские пляжи откроются в течение двух недель, - эксперт Ростуризма