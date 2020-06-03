В Ялте нашли место для нового учебного заведения

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:56:00+03:00

В Ялте нашли участок для школы на 1200 мест. Фото: официальный сайт Крымской газеты.

В скором времени на Южнобережном шоссе построят школу на 1200 мест

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В Ялте нашли участок под строительство школы на 1200 мест, пишет Крымская газета. В новом учебном учреждении появилась необходимость еще в 2010 году, когда здание начало разрушаться из-за оползня. Но дело происходило при Украине, денег на строительство не было.

После присоединения Крыма к России строительство новой школы включили в Федеральную целевую программу, деньги выделили. При этом появилась другая проблема – не было подходящей территории.

Спустя время решили и этот вопрос – участок на Южнобережном шоссе вполне способен принять колоссальное здание на 1200 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU