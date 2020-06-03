В Ялте нашли место для нового учебного заведения
В Ялте нашли участок под строительство школы на 1200 мест, пишет Крымская газета. В новом учебном учреждении появилась необходимость еще в 2010 году, когда здание начало разрушаться из-за оползня. Но дело происходило при Украине, денег на строительство не было.
После присоединения Крыма к России строительство новой школы включили в Федеральную целевую программу, деньги выделили. При этом появилась другая проблема – не было подходящей территории.
Спустя время решили и этот вопрос – участок на Южнобережном шоссе вполне способен принять колоссальное здание на 1200 мест.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU