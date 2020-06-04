В Севастополе мужчина два года сидел за убийство, которое не совершал

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:30:55+03:00

В Севастополе присяжные решили, что подозреваемый не имет к убийству никакого отношения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Присяжные решили, что к преступлению он не имеет отношения

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В Севастополе присяжные оправдали подозреваемого в убийстве сожительницы, сообщает ForPost.

Убийство 40-летней женщины произошло 22 июля 2018 года. Тело нашли недалеко от остановки «Школа № 38». По первой версии, причиной трагедии стал конфликт в состоянии алкогольного опьянения.

Но после изучения всех деталей присяжные решили, что обвиняемый к делу отношения не имеет. Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU