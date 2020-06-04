В Севастополе мужчина два года сидел за убийство, которое не совершал
Присяжные решили, что к преступлению он не имеет отношения
В Севастополе присяжные решили, что подозреваемый не имет к убийству никакого отношения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Севастополе присяжные оправдали подозреваемого в убийстве сожительницы, сообщает ForPost.
Убийство 40-летней женщины произошло 22 июля 2018 года. Тело нашли недалеко от остановки «Школа № 38». По первой версии, причиной трагедии стал конфликт в состоянии алкогольного опьянения.
Но после изучения всех деталей присяжные решили, что обвиняемый к делу отношения не имеет. Следствие продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU