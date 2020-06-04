Погода в Крыму на 4 июня: без осадков и тепло до +22

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:23:00+03:00

На ЮБК переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове переменная облачность

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4 июня на Крымском полуострове, как обещают синоптики, не будет никаких опасных метеорологических явлений.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

Температура морской воды в Феодосии 16°, Алуште 15°, Ялте 16°, Севастополе 17° и в Евпатории 17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU