2020-06-04T10:01:36+03:00
Туризм

Детские лагеря Крыма по требованию Роспотребнадзора будут заполнены лишь на 50%

Вожатые и персонал будут изолированы на территории вместе с детьми
Анна КИРИЕНКО
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Детские лагеря этим детом будут работать в услвоиях изоляцииДетские лагеря этим детом будут работать в услвоиях изоляцииФото: Мария БЕРК
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Детские лагеря Крыма по требованию Роспотребнадзора будут заполнены на половину от коечной емкости объекта. Вожатые и персонал лагеря заедут одновременно с детьми на всю смену безвыездно.

Условия работы детских лагерей на совещании представила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. В этом году детей смогут отправить только в те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе проживания.

Детей будут завозить группами по заранее подготовленным маршрутам одновременно с персоналом. Сотрудники лагеря также должны проживать только на территории региона. Временный выход за пределы объекта, как для детей, так и для сотрудников до конца смены будет запрещен.

При организации пространства в стационарных лагерях за каждым отрядом закрепят отдельное помещение, в котором возможно размещение детей с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Для дезинфекции воздушной среды в лагерях должен быть в наличии бактерицидный рециркулятор.

С учетом погодных условий рекомендовано проводить мероприятия на открытом воздухе. Массовые мероприятия, в том числе и родительские дни, в этом году запретят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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