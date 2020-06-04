В Крыму количество заболевших COVID-19 перевалило за четыре сотни

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:19:43+03:00

За сутки инфекцию выявили у 6 человек

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В Крыму количество заболевших COVID-19 превысило четыре сотни и составило 405 человек. Шесть новых случаев выявлены в ранее известных очагах инфекции.

- Симферополь - один случай, Евпатория - один случай, Сакский район - четыре случая, это члены одной семьи, - уточнил замруководителя управления Роспотребнадзора Крыма Дмитрий Крутиков. - Все они переведены в инфекционный стационар.

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ИСТОЧНИК KP.RU