В Крыму количество смертей от коронавируса увеличилось до 12 случаев

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:32:58+03:00

Еще один пациент умер от коронавируса в Крыму Фото: Мария ЛЕНЦ

Скончался еще один тяжелый пациент

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В Крыму количество смертей от коронавирусной инфекции увеличилось до 12 случаев. В тяжелом состоянии находятся 5 человек.

- Один пациент в очень тяжелом состоянии, длительное время находящийся в реанимационном отделении, скончался, - сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

На лечении остаются 110 человек, из которых 80 в средней степени тяжести и 25 в удовлетворительном состоянии. В реанимации Симферопольской горбольницы №7 находятся 4 тяжелых пациента и 1 в тяжелом состоянии в инфекционной больнице Евпатории. Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU