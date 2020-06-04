2020-06-04T10:32:58+03:00
Общество

В Крыму количество смертей от коронавируса увеличилось до 12 случаев

Скончался еще один тяжелый пациент
Анна КИРИЕНКО
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Еще один пациент умер от коронавируса в КрымуЕще один пациент умер от коронавируса в КрымуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Крыму количество смертей от коронавирусной инфекции увеличилось до 12 случаев. В тяжелом состоянии находятся 5 человек.

- Один пациент в очень тяжелом состоянии, длительное время находящийся в реанимационном отделении, скончался, - сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

На лечении остаются 110 человек, из которых 80 в средней степени тяжести и 25 в удовлетворительном состоянии. В реанимации Симферопольской горбольницы №7 находятся 4 тяжелых пациента и 1 в тяжелом состоянии в инфекционной больнице Евпатории. Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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