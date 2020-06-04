В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:53:29+03:00

Тарифы на электроэнергию и газ заморожены до 2021 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Тарифы на электроэнергию и газ в этом году в Крыму повышаться не будут. «Дорожна карта» по планомерному выравниванию коммунальных тарифов продлевается еще на год.

- Я согласовал с федеральным центром - в этом году повышения тарифов на газ и электроэнергию не будет, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Выполнение «дорожной карты», которая была написана и согласована с федеральным правительством, сдвигается на один год.

С 1 июля планировалось в республике поднять расценки на газоснабжение и электроэнергию на 8%. Крымские тарифы ниже экономически обоснованных и средних по РФ. Программа выравнивания предусматривала их повышение поэтапно: с 1 января уровень тарифов увеличивается на индекс потребительских цен, а с 1 июля – до 15% от совокупного платежа за коммунальные услуги, чтобы выйти на экономически обоснованный уровень.

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ИСТОЧНИК KP.RU