За время карантина крымчане стали выбрасывать в полтора раза больше строительного мусора

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:06:49+03:00

Режим самоизоляции позволил жителям полуострова заняться ремонтом в доме и избавиться от ненужного хлама. Фото: ГУП РК "Крымэкоресурсы" / Вконтакте

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На крымских свалках за время карантина в полтора раза выросло количество крупногабаритного и строительного мусора, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Режим самоизоляции позволил жителям полуострова заняться ремонтом в доме и избавиться от ненужного хлама. Сотрудники предприятия предупреждают, что выносить крупногабаритный и строительный мусор нужно на специальные площадки. Обычная свалка для сломанных холодильников и старых диванов не подходит.

Все дело в мусоровозах, которые не могут спрессовать и перевезти крупные фрагменты, и баках, способных развалиться из-за тяжелого содержимого. В компании привели пример улицы Калинина в Симферополе, жители которой несколько дней подряд выбрасывали строительные отходы в контейнеры.

Крымчан предупредили, что даже разовые отходы ремонтных работ приравниваются к крупногабаритному мусору, и посоветовали заранее думать, как утилизировать строительные отходы. Узнать, куда сбыть крупногабаритный мусор, можно у сотрудников управляющей компании, товарищества собственников жилья и ЖЭКа.

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ИСТОЧНИК KP.RU