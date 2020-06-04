2020-06-04T13:33:37+03:00
Общество

Когда в крымских поликлиниках начнется плановый прием

Сейчас крымчане в поликлинику могут прийти лишь в экстренном случае
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Плановый прием пациентов начнется после улучшения эпидемиологической ситуации в Крыму. Фото: архив КП.Плановый прием пациентов начнется после улучшения эпидемиологической ситуации в Крыму. Фото: архив КП.Фото: Архив "КП"
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Как только улучшится эпидемиологическая ситуация на полуострове, поликлиники Крыма начнут плановый прием, сообщил на пресс-конференции руководитель Росздравнадзора Крыма Василий Климов. До тех пор люди могут обращаться только в экстренных ситуациях.

- Все зависит от количества заболевших коронавирусом, выздоровевших и числа проведенных тестов. Это будет решаться на оперативном штабе Республики Крым, - прокомментировал ситуацию Василий Климов.

Крымчане сейчас могут обратиться к участковым терапевтам или семейным врачам, обычно посещающим больных на дому. Они осмотрят пациентов и при необходимости выдадут направление в медучреждение.

Напомним, в период карантина экстренную медпомощь оказывали всем нуждающимся. Онкобольным и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы тоже продолжали помогать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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