Когда в крымских поликлиниках начнется плановый прием
Как только улучшится эпидемиологическая ситуация на полуострове, поликлиники Крыма начнут плановый прием, сообщил на пресс-конференции руководитель Росздравнадзора Крыма Василий Климов. До тех пор люди могут обращаться только в экстренных ситуациях.
- Все зависит от количества заболевших коронавирусом, выздоровевших и числа проведенных тестов. Это будет решаться на оперативном штабе Республики Крым, - прокомментировал ситуацию Василий Климов.
Крымчане сейчас могут обратиться к участковым терапевтам или семейным врачам, обычно посещающим больных на дому. Они осмотрят пациентов и при необходимости выдадут направление в медучреждение.
Напомним, в период карантина экстренную медпомощь оказывали всем нуждающимся. Онкобольным и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы тоже продолжали помогать.
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ИСТОЧНИК KP.RU