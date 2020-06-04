2020-06-04T13:57:46+03:00
Общество

Несмотря на вирус, в Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Горький fest»

Президент кинофестиваля Михаил Пореченков готов «обнять всех искусством»
Надежда ДАЦЮК
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Михаил Пореченков заявил, что «Горький fest» в 2020 году все-таки состоитсяМихаил Пореченков заявил, что «Горький fest» в 2020 году все-таки состоитсяФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль российского кино «Горький fest», несмотря на ограничения по коронавирусу. Организаторы сообщили, что прием заявок на участие в конкурсной программе уже ведется.

- Эпидемиологическая обстановка в стране и в мире уже внесла и продолжает вносить свои коррективы, но, несмотря на это, сегодня у нас есть уверенность, что фестивалю быть! – передает слова президента кинофестиваля Михаила Пореченкова nnov.kp.ru.

Артист рассказал, что после нескольких месяцев самоизоляции ему хочется хорошенько взбодриться и обнять всех искусством - свежим, ярким и интересным кино.

Генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева сообщила, что точные даты проведения фестиваля будут озвучены в ближайшее время. Все мероприятия, по ее словам, пройдут при обязательном соблюдении всех предписанных санитарных требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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