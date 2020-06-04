Аэропорт Симферополя потерял 600 тысяч рублей из-за двух хитрых таксистов

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:17:14+03:00

Извозчики прикинулись инвалидами и не платили за спецстоянку

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Два частных таксиста решили прикинуться инвалидами, чтобы не платить за парковку в аэропорту Симферополя. Хитрые извозчики приклеили к своим авто знак «Инвалид» и привозили пассажиров на территорию воздушной гавани. Свои деньги они зарабатывали, но за парковку на спецстоянке не платили.

Когда сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте решили проверить «инвалидов», то выяснилось, что таксисты абсолютно здоровы. Почти целый год предприимчивые мужчины дурачили администрацию аэропорта и нанесли транспортному узлу ущерб в 600 тысяч рублей.

С августа 2019 по май 2020 владельцы Volkswagen Touareg и Daewoo больше 700 раз воспользовались бесплатной стоянкой в «Симферополе».

Против перевозчиков возбуждены уголовные дела, впереди их ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU