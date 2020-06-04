В Керчи к 1 июля начнет работу колесо обозрения из Красноярска

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:15:29+03:00

Сегодня детали аттракциона собираются в единую конструкцию

Изменить размер текста: A A

В Керчи появится колесо обозрения, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин в своем Facebook. Детали аттракциона приехали из Красноярска. Монтаж займет 20 дней.

- Этот процесс напоминает конструктор. Есть основа, на которую в дальнейшем будут поэтапно устанавливаться все элементы, - отметил Бороздин.

После карусель ждет ряд испытаний, и только к 1 июля она заработает. Глава города добавил, что рядом с колесом обозрения откроют еще парочку аттракционов.

Напомним, что с 1 июня открылись кафе и рестораны с летними площадками, а сотрудники санаторно-курортных объектов готовятся к приему постояльцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU