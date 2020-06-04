В Керчи к 1 июля начнет работу колесо обозрения из Красноярска
В Керчи появится колесо обозрения, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин в своем Facebook. Детали аттракциона приехали из Красноярска. Монтаж займет 20 дней.
- Этот процесс напоминает конструктор. Есть основа, на которую в дальнейшем будут поэтапно устанавливаться все элементы, - отметил Бороздин.
После карусель ждет ряд испытаний, и только к 1 июля она заработает. Глава города добавил, что рядом с колесом обозрения откроют еще парочку аттракционов.
Напомним, что с 1 июня открылись кафе и рестораны с летними площадками, а сотрудники санаторно-курортных объектов готовятся к приему постояльцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU