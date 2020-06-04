В Евпатории переделают проект реконструкции канализации

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:09:39+03:00

Планируется, что новая проектная документация будет готова к марту 2021 года

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В Евпатории полностью переделают проект реконструкции канализационной сети. Как сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, по некоторым улицам идет шесть пучков различных сетей, и проектировщик не учел выполнение работ в одновременном цикле.

- Договорились вчера с (замминистра экономразвития РФ) Сергеем Макаровичем Назаровым, что, скорее всего, нам придется эти проекты обнулять, сделать единый проект на реконструкцию всех внутригородских сетей Евпатории: вода, канализация, ливневая канализация, - отметил Евгений Кабанов.

По его словам, такая необходимость обусловлена тем, что нужно делать капительный ремонт улично-дорожной сети стоимостью около 3 миллиардов рублей.

Напомним, что проект реконструкции канализационных сетей в Евпатории включен в федеральную целевую программу развития Крыма. Он был разработан в 2016 году, и в проекте не учли необходимость реконструкции смежных сетей. Запланировано, что новая проектная документация будет готова к марту 2021 года, а работы – с июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU