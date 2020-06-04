ФСБ поймала жителя Керчи, который делал закладки с наркотиками по всему Крыму
Керчанину грозит пожизненное заключение
Мужчина делал закладки синтетического наркотика по всему региону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники ФСБ Крыма задержали керчанина за сбыт крупной партии наркотиков.
Мужчина 41-го года делал закладки синтетического наркотика N-метилэфедрон по всей республике. При задержании в его автомобиле нашли сверток с веществом массой 250 граммов, что является особо крупным размером.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного, сообщили в пресс-службе ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU