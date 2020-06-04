ФСБ поймала жителя Керчи, который делал закладки с наркотиками по всему Крыму

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:25:55+03:00

Мужчина делал закладки синтетического наркотика по всему региону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ФСБ Крыма задержали керчанина за сбыт крупной партии наркотиков.

Мужчина 41-го года делал закладки синтетического наркотика N-метилэфедрон по всей республике. При задержании в его автомобиле нашли сверток с веществом массой 250 граммов, что является особо крупным размером.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU