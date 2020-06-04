2020-06-04T17:25:55+03:00
Происшествия

ФСБ поймала жителя Керчи, который делал закладки с наркотиками по всему Крыму

Керчанину грозит пожизненное заключение
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Мужчина делал закладки синтетического наркотика по всему региону.Мужчина делал закладки синтетического наркотика по всему региону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ Крыма задержали керчанина за сбыт крупной партии наркотиков.

Мужчина 41-го года делал закладки синтетического наркотика N-метилэфедрон по всей республике. При задержании в его автомобиле нашли сверток с веществом массой 250 граммов, что является особо крупным размером.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется