В Судаке теплоход царских времен хотят превратить в арт-объект

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:18:15+03:00

Ржавеющее судно в бухте Капсель находится на участке, который передали в федеральную собственность [фото]

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Около двух десятков лет в прибрежной зоне Судака доживает свой век на мели речной теплоход «Князь Багратион». Туристы часто его путают со знаменитой «Ласточкой», которая снималась в знаменитой мелодраме «Жестокий романс», где главные роли играли Никита Михалков и Лариса Гузеева. На деле это совсем другое судно.

Из судна вполне можно сделать гостиницу.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Хозяин теплохода – житель Судака в свое время хотел использовать его, как туристический объект, - рассказал КП-Крым Игорь Степиков, глава администрации города Судак. – Но ему не удалось оформить необходимые документы, чтобы осуществить свою задумку.

Земельный участок стал федеральным.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В настоящий момент земельный участок, где находится пароход, передали в федеральную собственность под один из проектов АРТ-кластера «Таврида».

- Вот я предложил руководству «Тавриды» встретиться с владельцем «Князя Багратиона» и осудить его дальнейшую судьбу, - сообщил КП-Крым Игорь Степиков. – Может получится отличный арт-объект: у теплохода ведь богатейшая история, он имеет отношение к царской семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU