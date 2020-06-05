В аэропорту «Симферополь» двух пассажиров сняли с рейса с высокой температурой

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:31:31+03:00

Двоих пассажиров из аэропорта "Симферополь" отправили в больницу с высокой температурой Фото: Анастасия ЖУКОВА

Их отправили в больницу

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В аэропорту «Симферополь» с помощью термометрии выявили двух пассажиров с высокой температурой. В обсерваторы направили 87 приезжих.

- Два человека в аэропорту выявлены с превышением температуры тела, которые госпитализированы в условия лечебно-профилактических учреждений,- сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

За сутки в обсерваторы направлено 128 человек, из них 87 прибыли в Крым через пункты пропуска на украинско-российской границе, авиа- и железнодорожным транспортом, через Крымский мост.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU