2020-06-05T10:31:31+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» двух пассажиров сняли с рейса с высокой температурой

Их отправили в больницу
Анна КИРИЕНКО
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Двоих пассажиров из аэропорта "Симферополь" отправили в больницу с высокой температуройДвоих пассажиров из аэропорта "Симферополь" отправили в больницу с высокой температуройФото: Анастасия ЖУКОВА
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В аэропорту «Симферополь» с помощью термометрии выявили двух пассажиров с высокой температурой. В обсерваторы направили 87 приезжих.

- Два человека в аэропорту выявлены с превышением температуры тела, которые госпитализированы в условия лечебно-профилактических учреждений,- сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

За сутки в обсерваторы направлено 128 человек, из них 87 прибыли в Крым через пункты пропуска на украинско-российской границе, авиа- и железнодорожным транспортом, через Крымский мост.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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