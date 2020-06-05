В аэропорту «Симферополь» двух пассажиров сняли с рейса с высокой температурой
В аэропорту «Симферополь» с помощью термометрии выявили двух пассажиров с высокой температурой. В обсерваторы направили 87 приезжих.
- Два человека в аэропорту выявлены с превышением температуры тела, которые госпитализированы в условия лечебно-профилактических учреждений,- сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
За сутки в обсерваторы направлено 128 человек, из них 87 прибыли в Крым через пункты пропуска на украинско-российской границе, авиа- и железнодорожным транспортом, через Крымский мост.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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