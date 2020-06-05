В Евпатории скончался пациент с коронавирусной инфекцией
В Евпаторийской инфекционной больнице скончался пациент с коронавирусом. Долгое время он находится в тяжелом состоянии.
- Один пациент, находившийся длительное время в реанимации в тяжелом состоянии с множеством хронических заболеваний скончался, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
В стационарах остаются на лечении 105 человек, из них 5 в тяжелом состоянии в отделении реанимации инфекционного госпиталя, развернутого на базе горбольницы №7 Симферополя. Состояние 82 пациентов оценивается как среднее и 18 — удовлетворительное.
За сутки выписаны 12 человек. Таким образом с начала периода в республике выздоровели 297 человек и умерли 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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