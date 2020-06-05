2020-06-05T10:38:54+03:00
Общество

В Евпатории скончался пациент с коронавирусной инфекцией

Больной долгое время пребывал в тяжелом состоянии
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Количество смертей от коронавируса в Крыму увеличилось до 13 случаевКоличество смертей от коронавируса в Крыму увеличилось до 13 случаевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Евпаторийской инфекционной больнице скончался пациент с коронавирусом. Долгое время он находится в тяжелом состоянии.

- Один пациент, находившийся длительное время в реанимации в тяжелом состоянии с множеством хронических заболеваний скончался, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

В стационарах остаются на лечении 105 человек, из них 5 в тяжелом состоянии в отделении реанимации инфекционного госпиталя, развернутого на базе горбольницы №7 Симферополя. Состояние 82 пациентов оценивается как среднее и 18 — удовлетворительное.

За сутки выписаны 12 человек. Таким образом с начала периода в республике выздоровели 297 человек и умерли 13.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 5250

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется