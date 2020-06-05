В Евпатории скончался пациент с коронавирусной инфекцией

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:38:54+03:00

Количество смертей от коронавируса в Крыму увеличилось до 13 случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больной долгое время пребывал в тяжелом состоянии

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В Евпаторийской инфекционной больнице скончался пациент с коронавирусом. Долгое время он находится в тяжелом состоянии.

- Один пациент, находившийся длительное время в реанимации в тяжелом состоянии с множеством хронических заболеваний скончался, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

В стационарах остаются на лечении 105 человек, из них 5 в тяжелом состоянии в отделении реанимации инфекционного госпиталя, развернутого на базе горбольницы №7 Симферополя. Состояние 82 пациентов оценивается как среднее и 18 — удовлетворительное.

За сутки выписаны 12 человек. Таким образом с начала периода в республике выздоровели 297 человек и умерли 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU