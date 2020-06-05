2020-06-05T13:43:17+03:00
Общество

Главного архитектора Симферополя назначат в июле 2020 года

Новый градостроитель должен преобразить крымскую столицу
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сейчас кандидат на место главного архитектора Симферополя проходит согласование, в июле он начнет работу.Сейчас кандидат на место главного архитектора Симферополя проходит согласование, в июле он начнет работу.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В июле 2020 года должность главного архитектора Симферополя перестанет пустовать, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Место главного архитектора города появится после изменений в структуре администрации. Сейчас кандидат проходит согласование, в июле он приступит к работе.

Первой задачей архитектора будет разработка общего архитектурного образа столицы. Симферополь обещают преобразить, все приведут к единому стилю, чтобы получился целостный ансамбль.

Напомним, недавно глава администрации города Елена Проценко сообщила, что в крымской столице построят скейт-парк, а недалеко от ДКП появятся велодорожки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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