Главного архитектора Симферополя назначат в июле 2020 года

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:43:17+03:00

Сейчас кандидат на место главного архитектора Симферополя проходит согласование, в июле он начнет работу. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В июле 2020 года должность главного архитектора Симферополя перестанет пустовать, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Место главного архитектора города появится после изменений в структуре администрации. Сейчас кандидат проходит согласование, в июле он приступит к работе.

Первой задачей архитектора будет разработка общего архитектурного образа столицы. Симферополь обещают преобразить, все приведут к единому стилю, чтобы получился целостный ансамбль.

Напомним, недавно глава администрации города Елена Проценко сообщила, что в крымской столице построят скейт-парк, а недалеко от ДКП появятся велодорожки.

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ИСТОЧНИК KP.RU