Главного архитектора Симферополя назначат в июле 2020 года
В июле 2020 года должность главного архитектора Симферополя перестанет пустовать, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Место главного архитектора города появится после изменений в структуре администрации. Сейчас кандидат проходит согласование, в июле он приступит к работе.
Первой задачей архитектора будет разработка общего архитектурного образа столицы. Симферополь обещают преобразить, все приведут к единому стилю, чтобы получился целостный ансамбль.
Напомним, недавно глава администрации города Елена Проценко сообщила, что в крымской столице построят скейт-парк, а недалеко от ДКП появятся велодорожки.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU