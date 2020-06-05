В Крыму открылся Никитский ботанический сад

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:49:34+03:00

Туристам разрешили любоваться пейзажами и растениями в трех парках

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5 июня на Южном берегу Крыма, как и обещали, перед гостями распахнул ворота Никитский ботанический сад.

- Никитский сад открыт! – сообщила пресс-секретарь Ботсада Елена Голованова.

Туристы получили добро на посещение трех парков - Арборетума, Монтедора и Приморского. Пока остаются закрытыми Научный музей Сада, выставка «Зеленый лабиринт» и заповедник «Мыс Мартьян».

На входе в Ботсад у посетителей будут измерять температуру тела. Так же все любители флоры обязаны соблюдать масочный режим. Им рекомендуют обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию – гулять в полутора метрах друг от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU