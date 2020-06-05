Засуха и обмеление рек: Каким будет лето 2020 в Крыму

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:21:01+03:00

На полуострове летом будет низкий уровень воды в реках и водохранилищах. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Росгидромета сообщили, что на полуострове летом будет низкий уровень воды в реках и водохранилищах.

Мало влаги получит и земля, потому прогнозируется почвенная засуха. Также в Крыму ожидается засуха и обмеление рек.

А вот Краснодар и Северный Кавказ ждут интенсивные дожди, что может привести к селям, пишет ТАСС.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал один из самых засушливых в Крыму за последние 150 лет. По его словам, засуха – это основная проблема полуострова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU