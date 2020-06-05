2020-06-05T15:21:01+03:00
Общество

Засуха и обмеление рек: Каким будет лето 2020 в Крыму

Низкий уровень вод в реках предсказали сотрудники Росгидромета
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На полуострове летом будет низкий уровень воды в реках и водохранилищах.На полуострове летом будет низкий уровень воды в реках и водохранилищах.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники Росгидромета сообщили, что на полуострове летом будет низкий уровень воды в реках и водохранилищах.

Мало влаги получит и земля, потому прогнозируется почвенная засуха. Также в Крыму ожидается засуха и обмеление рек.

А вот Краснодар и Северный Кавказ ждут интенсивные дожди, что может привести к селям, пишет ТАСС.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал один из самых засушливых в Крыму за последние 150 лет. По его словам, засуха – это основная проблема полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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