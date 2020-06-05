2020-06-05T15:01:43+03:00
Экономика

На рекультивацию свалок Крым получит больше 1 миллиарда рублей

Переработке подлежат полигоны в Судаке и Белогорске
Анна КИРИЕНКО
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Свалки в Судаке и Белогорске рекультивируют за 1 миллиард рублейСвалки в Судаке и Белогорске рекультивируют за 1 миллиард рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крым получит больше 1 миллиарда рублей на рекультивацию свалок по национальному проекту «Читая страна». Переработке и обеззараживанию подлежать два полигона ТБО в Судаке и Белогорске.

- Это приличная сумма для республики, - отметил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. - На полигон Судака - 1 миллиард 55 миллионов рублей и на Белогорск 97,5 миллионов рублей.

Сумма будет выделена в следующем году на выполнение строительно-монтажных работ. Проект прошел федеральную экологическую экспертизу, подана заявка в федеральное министерство на предоставление финансирования. Есть планы включить другие крымские полигоны в национальный проект «Чистая страна».

- Это 6 полигонов, исчерпавших свои возможности - в Феодосии, Коктебеле, Бахчисарае, поселке Мирный под Евпаторией, поселке Азовское Джанкойского района и в городе Щелкино, - уточнил Нараев.

По его данным, из 30 полигонов ТБО в территориальной схеме обращения с отходами остались только 10. За средства ФЦП 5 полигонов в процессе рекультивации - в Симферополе, Керчи, городе Старый Крым, Саках и Алуште. Еще 6 необходимо включить в нацпроекты или найти иной источник для рекультивации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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