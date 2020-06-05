Рядом с аэропортом «Симферополь» выросла свалка на 114 тысяч кв метров

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:42:05+03:00

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Рядом с аэропортом «Симферополь» на территории 114 тысяч кв метров появился нелегальный полигон ТБО. Отходы привлекают сотни птиц, которые представляют угрозу для безопасности воздушного транспорта.

- Такая свалка есть, ее площадь 114 тысяч квадратных метров на землях республиканской собственности, - подтвердил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. - Ответственность за ее ликвидацию несет МинЖКХ.

К свалке ведут подъездные пути от села Мирное, по которым грузовики везут как промышленные, так и бытовые отходы.

Их предстоит вывезти на полигон в селе Тургенево Белогорского района, на что необходимо выделить бюджетные средства.

- Понятно, что есть другие свалки. Но надо приоритеты расставлять и эта свалка будет ликвидирована в ближайшие месяцы, - заверил Нараев. - Рекультивировать ее невозможно, ее надо вывезти.

По данным Минприроды, в этом году ликвидировано 114 свалок, общей площадью 81 тысяч квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU