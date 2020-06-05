2020-06-05T16:52:27+03:00
Общество

Отдых в Крыму 2020 должен стать дешевле на 20%

46 тысяч рублей за неделю в Крыму для массового туриста - неподъемная сумма
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Качество обслуживания в Крыму не дотягивает до 200 долларов за неделю отпуска.Качество обслуживания в Крыму не дотягивает до 200 долларов за неделю отпуска.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Мнением о том, что отдых в Крыму 2020 станет дешевле на 20%, с Крымской газетой поделился генеральный директор ООО «Крымское объединение «Интурист» Вячеслав Осинский.

Как отмечает эксперт, турист на посещение Антальи, Грузии или Болгарии в среднем тратит 200 долларов. Отдых в Крыму должен быть на 20% дешевле, поскольку качество обслуживания не дотягивает до организации отдыха в той же Турции.

По мнению эксперта, высокая цена - помеха в развитии отечественного туризма.

В среднем за недельный отпуск в Крыму на одного человека приходится 46 тысяч рублей, и половина этой суммы для массового туриста непосильна.

Если вывести среднее арифметическое из цен за недельный отдых в Грузии, Турции или Болгарии, то получается как раз 200 долларов с учетом перелета. Ценовая цель Крыма - на 20% дешевле.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется