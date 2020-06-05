Отдых в Крыму 2020 должен стать дешевле на 20%

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:52:27+03:00

Качество обслуживания в Крыму не дотягивает до 200 долларов за неделю отпуска. Фото: Анастасия ЖУКОВА

46 тысяч рублей за неделю в Крыму для массового туриста - неподъемная сумма

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Мнением о том, что отдых в Крыму 2020 станет дешевле на 20%, с Крымской газетой поделился генеральный директор ООО «Крымское объединение «Интурист» Вячеслав Осинский.

Как отмечает эксперт, турист на посещение Антальи, Грузии или Болгарии в среднем тратит 200 долларов. Отдых в Крыму должен быть на 20% дешевле, поскольку качество обслуживания не дотягивает до организации отдыха в той же Турции.

По мнению эксперта, высокая цена - помеха в развитии отечественного туризма.

В среднем за недельный отпуск в Крыму на одного человека приходится 46 тысяч рублей, и половина этой суммы для массового туриста непосильна.

Если вывести среднее арифметическое из цен за недельный отдых в Грузии, Турции или Болгарии, то получается как раз 200 долларов с учетом перелета. Ценовая цель Крыма - на 20% дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU