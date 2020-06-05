Минприроды создаст в Крыму 5 новых заказников

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:14:07+03:00

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Минприроды Крыма запланировало создание 5 новых заказников на полуострове. Их заповедный статус не подразумевает взимание платы за посещение.

- В этом году завершено создание государственного природного заказника «Парпачский гребень», - сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. - Со следующего года начинаем создание еще 5 природных заказников общей площадью около 3 тысяч га.

Министерство завершает процесс передачи в федеральное подчинение 8 заповедников и заказников - Ялтинского, Опукского, Казантипского, Карадагского заповедников, а так же Лебяжьи острова, нацпарка «Крымский», заказников «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле», и определения их охранных зон. Федеральный статус позволяет взимать плату за посещение заповедных территорий. Региональные ООПТ остаются свободными и бесплатными.

- Чтобы улучшить состояние ООПТ средств не всегда достаточно, и взимание платы помогло бы решить некоторые вопросы, - считает Нараев. - Но в республике принято политическое решение, что вход на ООПТ бесплатный, и этот вопрос снят с повестки дня.

Всего в Крыму создано 200 особо охраняемых природных территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU