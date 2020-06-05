Когда можно приехать в Крым на отдых в 2020 году
Трехэтапный план по запуску санаторно-курортного и гостиничного комплекса Крыма одобрили на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.
В июле на полуостров смогут заехать туристы других регионов. К 15 июня хотят открыть санатории и гостиницы с медицинской лицензией, к 1 июля могут открыть межсубъектовой туризм.
Все зависит от распоряжений федеральных структур, которые поступят в ближайшее время.
Курортный сезон могут продлить. А коронавирусный кризис для многих открывает перспективу постоянной работы, поскольку всех туристов за три летних месяца и два осенних принять невозможно.
В Министерстве курортов отметили, что туристическую сферу обслуживают 40 тысяч крымчан, а около 300 тысяч непосредственно связаны с ней. Если до 1 июля не дадут зеленый свет каким-то видам деятельности, то правительство компенсирует бизнесменам потери.
Напомним, в конце мая глава республики Сергей Аксенов просил федеральные власти смягчить требования Роспотребнадзор к пребывающим в Крым туристам.
Спустя несколько дней Роспотребнадзор пошел на уступки и отменил повторное тестирование на коронавирус для отдыхающих в республике. Теперь для постояльцев отелей Крыма предусмотрено только единоразовое тестирование на ковид. А вот персонал санаториев пока обязали сдавать анализы еженедельно.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»