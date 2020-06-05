2020-06-05T17:23:00+03:00
Экономика

Каждый день из земли Крыма выкачивают по 330 тысяч кубов воды

Поднять можно в три раза больше
Анна КИРИЕНКО
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Ежесуточно добывается 330 тысяч кубов воды.Фото: Минприроды РКЕжесуточно добывается 330 тысяч кубов воды.Фото: Минприроды РК
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Ежесуточно из-под земли в Крыму добывают по 330 тысяч кубометров воды. Только в прошлом году пробурено 8 скважин и еще 4 в планах на этот год.

- Сегодня на балансе 1 миллион 65 тысяч кубических метров в сутки, используется порядка 330 тысяч кубометров, - сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. - Резервы подземных вод у нас есть, но по определенным техническим причинам их не всегда возможно использовать для водообеспечения - где-то расстояние до населенного пункта большое, где-то трудозатраты и финансовые вложения превышают экономический эффект. Но работа ведется, проводим инвентаризацию скважин, ведем мониторинг химического состава.

По словам министра, в скважинах для водообеспечения населения химические показатели соответствуют многолетним исследованиям, и никакой критической ситуации с засолением подземных вод нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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