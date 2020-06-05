Ради борьбы с пожарами в лесах Крыма установят видеокамеры и датчики
В Крыму выделят дополнительные средства на усиление противопожарной безопасности в лесах. Видеокамеры, радиопередатчики и ретрансляторы помогут обнаруживать лесные пожары на ранений стадии.
- Весна была теплая и количество возгораний выросло, - отметил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. - Практически всегда пожары в лесах руками людей возникают. Есть факты закладки (автомобильных) шин, не часто, но такие случаи тоже бывают. Это связано с обидой и недовольством ранее пойманных нарушителей. Они в отместку вывозят шины, поджигают. огонь быстро распространяется, тушить сложно, а ущерб очень большой.
С начала года в Крыму произошел 51 природный пожар. Огонь уничтожил почти 26 га растительности, что в 5 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Пожароопасный сезон ожидается засушливый, поэтому ограничения на посещение лесов будут действовать вплоть до осени. Дополнительные средства слежения помогут лесникам оперативно реагировать на возгорания. В прошлом году Минприроды приобрело лесопожарной техники на 69 миллионов рублей, в этом году - на 37,5 миллионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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