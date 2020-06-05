Стало известно, когда возобновится чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза
Матчи чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза возобновятся с 4 июля, сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК. Эту дату утвердил Президиум КФС.
4 июля чемпионат будет продолжен матчами 18-го тура, а завершающий, 28-й тур чемпионата, состоится 30 августа 2020 года.
Полуфинальные матчи розыгрыша кубка КФС-2019-2020 пройдут 15 июля, а ответные - 12 августа. Финальная борьба за кубок состоится 5 сентября.
Измененный календарь соревнований появится в ближайшее время на сайте Крымского футбольного союза.
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ИСТОЧНИК KP.RU