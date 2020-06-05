Какая погода будет в Крыму 6 и 7 июня 2020 года

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:35:40+03:00

Дневная температура в выходные дни повысится до 33 градусов, а ночью столбик термометра покажет 13-18 градусов. Фото: Анна КИРИЕНКО

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Выходные в Крыму будут жаркими, сообщает Крымское информационное агентство. Настоящее лето без осадков начнется благодаря тропическим воздушным массам. Дневная температура в выходные дни повысится до 33 градусов, а ночью столбик термометра покажет 13-18 градусов.

В Симферополе 6 июня ждать переменной облачности без осадков, ночных температур в 13-15 градусов, дневных – в 30-32 градуса. 7 июня в крымской столице сохранится переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет 15-17 градусов; днём 31-33 градуса.

В Севастополе 6 июня пройдет без осадков, ночью температура опустится до 16-18, днем поднимется до 26-28 градусов. 7 июня севастопольцам ждать переменной облачности без осадков. Ночью столбик термометра покажет 14-16 градусов, а днем - 24-26.

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ИСТОЧНИК KP.RU