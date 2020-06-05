2020-06-05T19:08:10+03:00
Происшествия

В Пермском крае ищут пропавшего десятилетнего мальчика

Его родители обратились в полицию вечером 3 июня
Надежда ДАЦЮК
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Поселок Лель в Гайнском районе окружен лесами и болотамиПоселок Лель в Гайнском районе окружен лесами и болотамиФото: Архив "КП"
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В Пермском крае ищут 10-летнего Костю Лугнева. Он пропал в Гайском районе, родители обратились в полицию вечером 3 июня.

Известно, что мальчик поехал с двумя друзьям к реке, а потом дети пошли домой разными путями: друзья пешком, а Костя - на велосипеде поехал в сторону леса. 4 июня в лесу нашли только велосипед. Кроме того, поисковики обнаружили медвежьи следы рядом с велосипедом.

Поиски ребенка ведут сотрудники внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, волонтеры, кинологи со служебно-розыскными собаками, передает.perm.kp.ru

Прочесаны десятки километров северного леса, район поиска спасатели значительно расширили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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