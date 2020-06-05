Евпатория потеряла доход из-за коронавируса
Заработать хотели 1 миллиард рублей
Курортный город потерял 140 миллионов рублей.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:
Евпатория теряет прибыль из-за коронавируса, сообщил глава администрации Роман Тихончук в эфире радио «Крым».
Часть денег из-за ограничительных мер бюджет курортного города не получит. Заработать планировали, по словам главы, 1 миллиард рублей.
При нынешней ситуации с коронавирусом 140 миллионов рублей доходных выпало за апрель, май и часть июня. А за дальнейшим развитием ситуации будут смотреть, подчеркнул Роман Тихончук.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU