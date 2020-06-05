2020-06-05T21:27:12+03:00
Общество

Евпатория потеряла доход из-за коронавируса

Заработать хотели 1 миллиард рублей
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Курортный город потерял 140 миллионов рублей.Курортный город потерял 140 миллионов рублей.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Евпатория теряет прибыль из-за коронавируса, сообщил глава администрации Роман Тихончук в эфире радио «Крым».

Часть денег из-за ограничительных мер бюджет курортного города не получит. Заработать планировали, по словам главы, 1 миллиард рублей.

При нынешней ситуации с коронавирусом 140 миллионов рублей доходных выпало за апрель, май и часть июня. А за дальнейшим развитием ситуации будут смотреть, подчеркнул Роман Тихончук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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