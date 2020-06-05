Губернаторские выборы в Севастополе планируют провести в единый день голосования

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:49:31+03:00

В Севастополе выборы губернатора хотят назначить на 13 сентября. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Проект постановления только готовят к рассмотрению

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В Севастополе выборы губернатора хотят назначить на 13 сентября, сообщает ForPost.

Проект постановления опубликовали на официальном портале Законодательного собрания Севастополя. Если его примут, выборы губернатора пройдут в единый день голосования – 13 сентября.

Нынешний врио губернатора и по совместительству секретарь севастопольского отделения «Единая Россия» Михаил Развожаев уже утвердил свою кандидатуру от правящей партии на выборах.

Другие политические силы пока не озвучивали своих кандидатов на губернаторские выборы. Но КПРФ называли фамилии Романа Кияшко и Алексея Гладких.

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ИСТОЧНИК KP.RU