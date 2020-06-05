2020-06-05T21:49:31+03:00
Политика

Губернаторские выборы в Севастополе планируют провести в единый день голосования

Проект постановления только готовят к рассмотрению
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
В Севастополе выборы губернатора хотят назначить на 13 сентября.В Севастополе выборы губернатора хотят назначить на 13 сентября.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе выборы губернатора хотят назначить на 13 сентября, сообщает ForPost.

Проект постановления опубликовали на официальном портале Законодательного собрания Севастополя. Если его примут, выборы губернатора пройдут в единый день голосования – 13 сентября.

Нынешний врио губернатора и по совместительству секретарь севастопольского отделения «Единая Россия» Михаил Развожаев уже утвердил свою кандидатуру от правящей партии на выборах.

Другие политические силы пока не озвучивали своих кандидатов на губернаторские выборы. Но КПРФ называли фамилии Романа Кияшко и Алексея Гладких.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется