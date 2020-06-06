Погода в Крыму на 6 июня: без осадков и тепло до +31
6 июня на Крымском полуострове, как сообщили синоптики, будет жарко и сухо
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10 -15 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
Прогноз погоды по Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
Температура морской воды в Феодосии 14°, Алуште 13°, Ялте 13°, в районе горы Карадаг 12°, в Севастополе 17° и Евпатории 18°
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ИСТОЧНИК KP.RU