Погода в Крыму на 6 июня: без осадков и тепло до +31

6 Июнь 2020 2020-06-06T06:40:20+03:00

Море в Евпатории уже +18. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Изменить размер текста: A A

6 июня на Крымском полуострове, как сообщили синоптики, будет жарко и сухо

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10 -15 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

Прогноз погоды по Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Температура морской воды в Феодосии 14°, Алуште 13°, Ялте 13°, в районе горы Карадаг 12°, в Севастополе 17° и Евпатории 18°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU