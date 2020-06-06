В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:54:48+03:00

Ирину Шмарину в последний раз видели 4 июня [фото]

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В Крыму полиция разыскивает 45-летнюю женщину - Ирину Алексеевну Шмарину, жительницу Керчи. Она 4 июня 2020 года ушла из дома и не вернулась.

Ее приметы: рост - 175 сантиметров, длинные светло-русые волосы, окрашены. Телосложение - среднее. Была одета в спортивный костюм черного цвета «Адидас», на ногах были шлепанцы черного цвета.

Ирина Шмарина ушла из дома и не вернулась. Фото: МВД по РК

- Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Ирины Шмариной, сообщить по телефонам: 102, +7-978-825-80-13, (3652) 667-588, - призывают в управлении уголовного розыска МВД по Республике Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU