2020-06-06T11:55:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины

Всего зарегистрировали более 400 случаев заражения
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусомВ Крыму выявили еще 11 больных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Крыму зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на утро 6 июня, из них 2 - завозные, инфекцию обнаружили у граждан, которые приехали с территории Украины.

- 5 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 4 - по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, - сообщил глава республики Сергей Аксенов. - Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 424 случая заражения коронавирусом. Из них 308 человек уже выздоровели.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется