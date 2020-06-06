В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:55:08+03:00

В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего зарегистрировали более 400 случаев заражения

Изменить размер текста: A A

В Крыму зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на утро 6 июня, из них 2 - завозные, инфекцию обнаружили у граждан, которые приехали с территории Украины.

- 5 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 4 - по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, - сообщил глава республики Сергей Аксенов. - Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 424 случая заражения коронавирусом. Из них 308 человек уже выздоровели.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU