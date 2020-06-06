2020-06-06T13:41:31+03:00
Дом. Семья

«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули

Ее подобрали посетители Алуштинского аквариума [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Крошечную косулю привезли в Алуштинский аквариум. Фото: Виктор Жиленко / FacebookКрошечную косулю привезли в Алуштинский аквариум. Фото: Виктор Жиленко / Facebook
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Посетители утром 6 июня принесли в Алуштинский аквариум крошечную косулю. Они подобрали детеныша, который очевидно остался без мамы, и решили передать в ближайший зверинец. Правда, в аквариуме нет возможности ее содержать, поэтому малышку перевезли в Бахчисарай.

- Очень маленькая и очень истощенная, видимо, что-то случилось с ее мамои . Везем ее в Бахчисараи скии парк Миниатюр, там Мама-Эльдар уже приготовил теплое молоко. Дети назвали ее Серебряное копытце, - написал на своей странице в Facebook владелец аквариума и парка миниатюр Виктор Жиленко.

В настоящее время косулю уже доставили в Бахчисарай и покормили. Правда, малышка еще не привыкла получать молоко из бутылочки с соской, но в зоопарке уверяют, что это быстро пройдет.

- Будем потихоньку приучать к искусственному питанию. Первые разы, она, конечно, не понимает, что у нее теперь в жизни мама - Эльдар. Но ничего, скоро привыкнет и будет за ним бегать, - говорит Виктор Жиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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